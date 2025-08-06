Минфин ужесточит контроль за оборотом монет из драгоценных металлов

06 августа 2025, 15:40

Фото: istockphoto / Larineb

Минфин России подготовил проект поправок, ужесточающих регулирование операций с инвестиционными и коллекционными монетами из драгоценных металлов. Документ опубликован на официальном сайте ведомства, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на «Российскую газету».