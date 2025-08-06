Минфин ужесточит контроль за оборотом монет из драгоценных металлов
Минфин России подготовил проект поправок, ужесточающих регулирование операций с инвестиционными и коллекционными монетами из драгоценных металлов. Документ опубликован на официальном сайте ведомства, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на «Российскую газету».
Такие меры стали реакцией на выявленные случаи использования монет для построения транзитных схем и последующего обналичивания средств. Новые правила направлены на повышение прозрачности сделок и борьбу с теневым рынком.
По словам руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александра Хаминского, изменения коснутся всех участников рынка: банков, дилеров, ломбардов, а также частных инвесторов и коллекционеров. Монеты утратят статус особого платежного средства и будут приравнены к ювелирным изделиям.
Среди ключевых изменений — обязательная идентификация личности при покупке и продаже монет, использование контрольно-кассовой техники с подключением к Государственной информационной системе учета драгметаллов (ГИИС ДМДК), а также передача данных о сделках в эту систему. Кроме того, расширяется перечень договоров, по которым потребуется сбор персональных данных клиентов.
Как отметил эксперт, нововведения усилят государственный контроль за оборотом монет и потребуют от участников рынка адаптации к новым требованиям.
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