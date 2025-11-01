Достижения.рф

Банки получат премии за возврат денег жертвам мошенников

«Ведомости»: банки получат премии за возвращение денег жертвам мошенников
Фото: istockphoto / nevodka

С 1 ноября Национальная система платежных карт (НСПК) запускает программу поощрения банков, которые возвращают средства клиентам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщил представитель организации в беседе с изданием «Ведомости».



В рамках сервиса «Добрая воля» банки смогут получать премию за добровольный возврат украденных средств. Размер вознаграждения составит 5% от суммы транзакции, но не более 5 тысяч рублей за одну операцию. Система работает на базе платформы НСПК и не предполагает дополнительных комиссий.


С момента запуска сервиса в конце 2023 года банки уже вернули пострадавшим гражданам свыше 145 миллионов рублей, говорится в статье.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0