Банки получат премии за возврат денег жертвам мошенников
С 1 ноября Национальная система платежных карт (НСПК) запускает программу поощрения банков, которые возвращают средства клиентам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщил представитель организации в беседе с изданием «Ведомости».
В рамках сервиса «Добрая воля» банки смогут получать премию за добровольный возврат украденных средств. Размер вознаграждения составит 5% от суммы транзакции, но не более 5 тысяч рублей за одну операцию. Система работает на базе платформы НСПК и не предполагает дополнительных комиссий.
С момента запуска сервиса в конце 2023 года банки уже вернули пострадавшим гражданам свыше 145 миллионов рублей, говорится в статье.
