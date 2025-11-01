Банки получат премии за возврат денег жертвам мошенников

01 ноября 2025, 06:14

«Ведомости»: банки получат премии за возвращение денег жертвам мошенников

Фото: istockphoto / nevodka

С 1 ноября Национальная система платежных карт (НСПК) запускает программу поощрения банков, которые возвращают средства клиентам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщил представитель организации в беседе с изданием «Ведомости».