В Калининграде женщина лишилась квартиры и 8,6 млн рублей из-за мошенников
В Калининграде 46-летняя женщина лишилась квартиры и 8,6 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По информации ведомства, неизвестный позвонил россиянке в мессенджере и представился сотрудником службы финансового мониторинга. Он заявил, что её счета якобы пытаются взломать, и предложил перевести деньги на «безопасный» счёт.
Позже с женщиной связался ещё один лже-банкир, который убедил её оформить фиктивную сделку купли-продажи квартиры, чтобы «сменить кадастровый номер» и защитить имущество.
Потерпевшая продала жильё, перевела 8,6 миллиона рублей на счета злоумышленников и дополнительно взяла кредит на 870 тысяч рублей. В результате она осталась без квартиры и с долгами. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.
