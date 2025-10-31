Популярная блогерша уклонилась от уплаты налогов и попала под статью
Блогер Елизавета Батюта, известная как Лиза Миллер, уклонилась от уплаты налогов на 130 миллионов рублей и легализовала часть этих средств. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве в своем телеграм-канале.
Батюте вменили статью 174.1 УК: «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По версии следствия, с 2020 года по 2022 год Батюта уклонилась от уплаты налогов на 130 миллионов рублей. Чтобы придать видимость правомерного пользования этими средствами, она легализовала их часть путем финансовых операций.
В настоящее время Батюта находится за пределами России. Следователи собираются заочно ей предъявить обвинение и объявить в розыск.
