Популярная блогерша уклонилась от уплаты налогов и попала под статью

31 октября 2025, 18:15

На блогера Лизу Миллер завели дело о неуплате налогов на 130 млн

Блогер Елизавета Батюта, известная как Лиза Миллер, уклонилась от уплаты налогов на 130 миллионов рублей и легализовала часть этих средств. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве в своем телеграм-канале.