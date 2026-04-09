09 апреля 2026, 19:20

С июля банки в России будут обмениваться ИНН клиентов при переводах по СБП

С 1 июля российские банки обяжут обмениваться ИНН клиентов при переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Как заявил на форуме «Антифродум» руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков, новую меру направили на борьбу с дропперством.





По его словам, заполнение ИНН станет обязательным для переводов и платежей как между физическими лицами, так и между юрлицами и физлицами. В пресс-службе уточнили, что обмениваться этими данными через инфраструктуру НСПК будут именно банки.



Юрков пояснил, что в отличие от номера телефона, паспорта или банковской карты, которые дроппер может сравнительно легко сменить, ИНН является практически незаменяемым реквизитом. Это позволит эффективнее выявлять риски и усложнит злоумышленникам обход ранее введенных ограничений.



НСПК выступает оператором национальной платежной системы «Мир», а также обеспечивает функционирование СБП.



