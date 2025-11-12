В ЦБ назвали переводы по СБП, которые будут проверяться банками на мошенничество
Банки начнут отслеживать крупные переводы по системе быстрых платежей (СБП) на чужие счета. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Центробанк.
По словам собеседника агентства, проверки по признакам мошенничества будут проводиться только для крупных переводов, от 200 тысяч рублей, которые клиент отправляет условно «незнакомому» человеку, с коим у него не было операций как минимум полгода.
Важное дополнительное условие: перед этим должен быть совершён перевод самому себе через СБП. Под контролем окажется именно последующее перечисление другому лицу.
Ранее сообщалось, что житель Ступина перевёл на свой счёт 870 тысяч рублей с помощью телефона знакомой.
