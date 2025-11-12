В ЦБ назвали переводы по СБП, которые будут проверяться банками на мошенничество

12 ноября 2025, 17:13

ЦБ: Переводы по СБП от 200 тысяч рублей будут проверяться банками

Фото: istockphoto/alexkich

Банки начнут отслеживать крупные переводы по системе быстрых платежей (СБП) на чужие счета. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Центробанк.