Банковские карты могут ошибочно блокировать из-за нового закона о мошенниках

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Эксперт-аналитик финансового портала «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала, что россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой своих банковских карт и счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам. Об этом сообщили в Газета.ру.
«Жалобы на такие блокировки стали поступать с конца июля, когда вступили в силу изменения в Законе о национальной платёжной системе. Теперь банки обязаны возвращать клиентам деньги, отправленные мошенникам, если получатель перевода есть в специальной базе Центробанка», — объяснила Эряния Бочкина.
Хотя вероятность попадания в этот список по ошибке невелика, всё же такое возможно. В этом случае вам необходимо обратиться в Центробанк с просьбой удалить ваши данные из базы. Если ваша просьба будет отклонена, вы можете обратиться в суд.
До этого Банк России обозначил сроки снижения перегрева в экономике России. Согласно прогнозу, охлаждение начнётся во втором полугодии 2024 года.
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