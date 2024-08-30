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Банковские карты могут ошибочно блокировать из-за нового закона о мошенниках

30 августа 2024, 11:22
Фото: istockphoto / alice-photo

Фото: istockphoto / alice-photo

Эксперт-аналитик финансового портала «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала, что россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой своих банковских карт и счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам. Об этом сообщили в Газета.ру.
«Жалобы на такие блокировки стали поступать с конца июля, когда вступили в силу изменения в Законе о национальной платёжной системе. Теперь банки обязаны возвращать клиентам деньги, отправленные мошенникам, если получатель перевода есть в специальной базе Центробанка», — объяснила Эряния Бочкина.

Хотя вероятность попадания в этот список по ошибке невелика, всё же такое возможно. В этом случае вам необходимо обратиться в Центробанк с просьбой удалить ваши данные из базы. Если ваша просьба будет отклонена, вы можете обратиться в суд.



До этого Банк России обозначил сроки снижения перегрева в экономике России. Согласно прогнозу, охлаждение начнётся во втором полугодии 2024 года.

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Украинский БПЛА «Бобер» нашли в Моче
Shot: В Новой Москве нашли обломки крупного украинского беспилотника «Бобер»
30 августа 2024, 11:29

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

В Новой Москве были обнаружены обломки крупного украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) модели «Бобёр». Эту информацию опубликовал Telegram-канал Shot.
«Фрагменты дрона были найдены в реке Моча и на её берегу в СНТ «Роднево». Длина найденных частей составила полтора метра. При первичном осмотре взрывчатых веществ на обломках не обнаружили», — сообщили в издании.

Неизвестно, был ли дрон сбит средствами ПВО или упал по какой-то другой причине. Также пока нет информации о точном времени его падения. Сейчас обломки исследуют специалисты, проводится проверка.

В ночь на 21 августа над Подмосковьем были сбиты 11 беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это одна из самых масштабных попыток атаки за всё время. Обломков дронов не было, никто не пострадал, разрушений на земле не было.

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Следователи допросили жену и детей арестованного генерала Попова
30 августа 2024, 11:06

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Военные следователи допросили жену бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова и двоих его детей. Допрос вёлся по делу о хищениях при строительстве и эксплуатации парка «Патриот».
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи допросили жену генерала Попова Ларису и двоих его сыновей, Валентина и Романа, не уточнив процессуальный статус членов семьи задержанного экс-замминистра обороны. При этом адвокат Попова Игорь Дюкин рассказал агентству, что не располагает информацией о следственных действиях с членами семьи своего подзащитного.

Старший сын Попова Роман некоторое время продавал через интернет военную амуницию. Кроме того, он являлся основателем и владельцем Химкинской федерации каратэ киокусинкай. В собственности Романа находится квартира в Химках стоимостью 35 миллионов рублей.

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Выпускнице Наро-Фоминской школы вручили подарки за 100 баллов на ЕГЭ
30 августа 2024, 11:03

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Стобалльницу ЕГЭ по литературе Анастасию Ищенко, закончившую Наро-Фоминскую школу №1, поздравили с успехом в администрации округа и вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«100 баллов по итогам ЕГЭ — это высочайший результат усердия, личного огромного труда, целеустремленности и любви к знаниям. Такой результат невозможен без учителей, вложивших в победу своих учеников не только знания и опыт, но и душевную теплоту и заботу. А родительская любовь и поддержка дала самое важное — уверенность в своих силах и цель, ради которой стоит стараться», — сказала замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.
Анастасия поступила в Московский педагогический государственный университет, успехов на новом поприще ей пожелал глава округа Роман Шамнэ.

«Впереди студенческая жизнь, пусть она будет только в радость!» — добавил Роман Шамнэ.

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Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на арестованного генерала Попова
30 августа 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Житель Москвы, работавший экскурсоводом в парке «Патриот», подал иск к генералу Павлу Попову, который, будучи заместителем министра обороны РФ, курировал работу учреждения. Об этом говорится в судебных материалах.
Изначально мужчина хотел привлечь к ответственности министерство культуры РФ, сообщает РИА Новости. В иске он перечислил множество нарушений условий хранения музейных экспонатов, о чём он, по его словам, неоднократно информировал администрацию парка. На заседание истец не явился, а суд пришёл к выводу, что чиновники министерства культуры не совершали никаких нарушений.

Весной 2024 года экскурсовод подал в суд на генерала Павла Попова. Суть и содержание иска не раскрывается. Беседа была назначена на сентябрь. В настоящее время экс-замминистра Попов арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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В основание строящейся школы на 1100 мест в Химках заложили капсулу времени
30 августа 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В химкинском микрорайоне Подрезково дали страт строительству школы, рассчитанной на 1100 учеников, в фундамент будущего учебного заведения заложили капсулу времени, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии приняли участие глава округа Химки Дмитрий Волошин, председатель окружного Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта Марк Рябков, а также жители микрорайона Подрезково.
«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут её открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть в полной мере обеспечены комфортными условиями жизни», — сказал Дмитрий Волошин.
Он добавил, что строительство объектов социальной инфраструктуры ведётся на всей территории округа Химки и отметил, что поддержку в этом оказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Новая школа будет построена на территории ЖК «1-й Шереметьевский», сдать объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#строительство
#дмитрий волошин
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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 августа составила 4 балла
30 августа 2024, 10:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 30 августа, сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к Москве на участках четырёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и трассе А-105, соединяющей столицу и аэропорт Домодедово, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Минское, Щёлковское, Рязанское, Каширское, Ленинградское, Носовихинское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали подмосковных водителей не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

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Готовность капремонта котельной «Беспятово» в Зарайске превысила 70%
30 августа 2024, 09:49

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Зарайскую котельную «Беспятово», являющуюся одной из крупнейших в округе, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Объект расположен на Советской улице. В котельной провели разборку обмуровки котла и сейчас специалисты монтируют новое оборудование», — говорится в сообщении.
Отремонтированная котельная обеспечит надёжное снабжение горячей водой и отоплением около девяти тысяч жителей Зарайска. Кроме того, благодаря новому оборудованию существенно сократятся выбросы в атмосферу вредных веществ.

«Капремонт котельной в Зарайске — важный шаг в повышении качества теплоснабжения для тысяч жителей округа. Мы следим за соблюдением всех технологических процессов, чтобы гарантировать надежность и экологичность работы котельной на долгие годы», — подчеркнул глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Отмечается, что после завершения работ в здании котельной будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории.

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Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей
30 августа 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Andrey Sayfutdinov

В московских школах изменили формат проведения линеек к 1 сентября. Мероприятия пройдут в закрытых помещениях и в отсутствие родителей.
Такое решение в образовательных учреждениях объясняют жаркой погодой и соображениями безопасности, передаёт РБК. Учебный год в этом году начнётся 2 сентября. Некоторые школы планируют вести онлайн-трансляцию мероприятия. Первый урок в школах в День знаний начнётся с «Разговора о важном».

Издание направило запрос в министерство просвещения, а также в Департамент образования и науки города Москвы. В пресс-службе заместителя мэра столицы Анастасии Раковой не стали комментировать информацию о линейках, сообщив, что расскажут «все по части образования» на специальной пресс-конференции, запланированной на 30 августа.

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Пять подмосковных тренеров-преподавателей получили сертификаты на соципотеку
30 августа 2024, 09:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свидетельства на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» получили пять тренеров, преподающих в подмосковных спортивных школах, церемония состоялась в Доме правительства Московской области, документы тренерам вручил первый замминистра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов, сообщает пресс-служба министерства.
«В этом году ещё пять тренеров-преподавателей получили свидетельства на получение социальной ипотеки. Это важная мера поддержки, которая позволяет нам создавать комфортные условия для наших специалистов», — прокомментировал вручение глава Минспорта региона Дмитрий Абарёнов.
Он добавил, что за семь лет действия программы квартиры по соципотеке получили 66 подмосковных тренеров.

Сейчас обладателями свидетельств на соципотеку стали тренер-преподаватель по волейболу Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва Анна Евстифеева, тренер-преподаватель по легкой атлетике балашихинской спортшколы «Орион», тренер-преподаватель по тхэквондо областного училища олимпийского резерва №1 Шамсутдин Гамзатов, тренер-преподаватель по хоккею областной школы олимпийского резерва Максим Яшин и тренер-преподаватель по адаптивному спорту мытищинской спортшколы «Авангард» Владислав Самарин.

По программе «Социальная ипотека» основная сумма жилищного займа выплачивается в течение десяти лет из бюджета Московской области, а собственник квартиры платит только проценты по кредиту. Участниками программы, помимо тренеров, могут стать учителя, медики, молодые учёные и уникальные специалисты ОПК.

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