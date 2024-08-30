Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей

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В московских школах изменили формат проведения линеек к 1 сентября. Мероприятия пройдут в закрытых помещениях и в отсутствие родителей.
Такое решение в образовательных учреждениях объясняют жаркой погодой и соображениями безопасности, передаёт РБК. Учебный год в этом году начнётся 2 сентября. Некоторые школы планируют вести онлайн-трансляцию мероприятия. Первый урок в школах в День знаний начнётся с «Разговора о важном».
Издание направило запрос в министерство просвещения, а также в Департамент образования и науки города Москвы. В пресс-службе заместителя мэра столицы Анастасии Раковой не стали комментировать информацию о линейках, сообщив, что расскажут «все по части образования» на специальной пресс-конференции, запланированной на 30 августа.
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