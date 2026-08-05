Бар актёра Александра Робака обвинили в антисанитарии

05 августа 2026, 11:43

SHOT: бывший сотрудник бара актера Робака обвинил заведение в антисанитарии

Фото: iStock/Suchada Tansirimas

Бывший сотрудник бара актера Александра Робака пожаловался на антисанитарию, испорченные продукты и задержку зарплат в заведении. Об этом пишет SHOT.