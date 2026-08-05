Бар актёра Александра Робака обвинили в антисанитарии
Бывший сотрудник бара актера Александра Робака пожаловался на антисанитарию, испорченные продукты и задержку зарплат в заведении. Об этом пишет SHOT.
В московском ресторане «Наука и жизнь» были выявлены серьёзные нарушения санитарных норм. По словам бывшего сотрудника, в заведении не соблюдались условия хранения мясных продуктов, а блюда могли готовиться из испорченных ингредиентов. Это приводило к жалобам посетителей на плохое самочувствие, наличие мышей, грязь, ошибки в счетах и длительное ожидание.
Также экс-работник сообщил, что в ресторане могли не выплачивать зарплату в течение нескольких месяцев, а у барменов удерживали значительные суммы якобы по результатам инвентаризации.
В феврале 2025 года бывший сотрудник подал жалобу на юридическое лицо бара — ООО «Плутос» — в трудовую инспекцию. В документе он указал на невыплату заработной платы, отсутствие письменного трудового договора и другие нарушения трудовых прав.
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