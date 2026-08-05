«Вспылил»: В московском метро зумер снёс плафон ударом ноги

05 августа 2026, 10:48

25-летний москвич разбил плафон на «Белорусской» и попал под уголовное дело

Фото: Istock/Oleksandr Sokurenko

На станции метро «Белорусская» в Москве молодой человек ударил ногой стойку с осветительным оборудованием, в результате чего сбил плафон. Об этом сообщает РЕН ТВ.