«Вспылил»: В московском метро зумер снёс плафон ударом ноги
На станции метро «Белорусская» в Москве молодой человек ударил ногой стойку с осветительным оборудованием, в результате чего сбил плафон. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Согласно видеозаписи, мужчина нанёс удар по осветительной конструкции, после чего плафон упал и разбился.
После этого нарушитель скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали 25-летнего парня в течение нескольких часов. Задержанный признал свою вину и заявил о раскаянии.
Сам молодой человек объяснил свой поступок внезапной вспышкой эмоций. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о вандализме. На время следствия мужчина подписал обязательство о явке.
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