Стало известно, как действовать владельцу пострадавшего при груминге питомца
Юрист Илья Русяев рассказал, как действовать владельцу пострадавшего при груминге питомца. Об этом пишет Москва 24.
Эксперт отметил, что владельцам животных важно заранее позаботиться о защите своих прав. Для этого необходимо заключать письменный договор с грумером или требовать квитанцию с описанием всех проведенных процедур.
Кроме того, перед визитом к мастеру следует предоставить информацию о возможных аллергических реакциях и особенностях породы питомца. Эти данные лучше отправить в текстовом сообщении, которое сохранится в телефоне.
По словам юриста, полезно сделать фото питомца перед тем, как отдать его грумеру, и уточнить наличие видеонаблюдения в салоне. Также рекомендуется попросить показать состав используемых косметических средств.
После оплаты услуги важно сохранять чек, который подтверждает факт оказания услуги и указывает конкретного исполнителя. Этот набор документов поможет перевести возможный спор в плоскость документально подтвержденных фактов, подчеркнул Русяев.
В случае гибели животного владельцам следует провести патолого-анатомическое исследование и запросить у салона список использованных средств. Затем необходимо составить претензию к заведению с требованием возместить стоимость животного, затраты на ветеринарную помощь и компенсировать моральный ущерб.
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