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Стало известно, как действовать владельцу пострадавшего при груминге питомца

Юрист Русяев посоветовал фотографировать питомца до процедур в груминг-салоне
Фото: iStock/Olga Yastremska

Юрист Илья Русяев рассказал, как действовать владельцу пострадавшего при груминге питомца. Об этом пишет Москва 24.



Эксперт отметил, что владельцам животных важно заранее позаботиться о защите своих прав. Для этого необходимо заключать письменный договор с грумером или требовать квитанцию с описанием всех проведенных процедур.

Кроме того, перед визитом к мастеру следует предоставить информацию о возможных аллергических реакциях и особенностях породы питомца. Эти данные лучше отправить в текстовом сообщении, которое сохранится в телефоне.

По словам юриста, полезно сделать фото питомца перед тем, как отдать его грумеру, и уточнить наличие видеонаблюдения в салоне. Также рекомендуется попросить показать состав используемых косметических средств.

После оплаты услуги важно сохранять чек, который подтверждает факт оказания услуги и указывает конкретного исполнителя. Этот набор документов поможет перевести возможный спор в плоскость документально подтвержденных фактов, подчеркнул Русяев.

В случае гибели животного владельцам следует провести патолого-анатомическое исследование и запросить у салона список использованных средств. Затем необходимо составить претензию к заведению с требованием возместить стоимость животного, затраты на ветеринарную помощь и компенсировать моральный ущерб.

Екатерина Коршунова

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