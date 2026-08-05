Стало известно, как действовать владельцу пострадавшего при груминге питомца

05 августа 2026, 10:53

Юрист Русяев посоветовал фотографировать питомца до процедур в груминг-салоне

Фото: iStock/Olga Yastremska

Юрист Илья Русяев рассказал, как действовать владельцу пострадавшего при груминге питомца. Об этом пишет Москва 24.