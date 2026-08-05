Раскрыто, как креатин помогает бороться с депрессией
Исследования показали, что популярная спортивная добавка креатин может помочь в лечении депрессии. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По данным издания PsyPost, участники эксперимента принимали пять граммов креатина ежедневно в сочетании с антидепрессантами или когнитивно-поведенческой терапией. Добавка показала положительные результаты: у 52% пациентов наступила ремиссия, а у 25% симптомы депрессии стали менее выраженными. Ученые связывают этот эффект с тем, что креатин активизирует производство аденозинтрифосфата (АТФ) и улучшает энергообмен в мозге.
Психиатр и заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский отметил, что исследования синергии различных препаратов при лечении заболеваний проводятся уже давно. Согласно его мнению, усиление синтеза АТФ, который является основным источником энергии для митохондрий, способствует успешному лечению депрессии при использовании антидепрессантов.
Однако, несмотря на пользу креатина и новые доказательства его эффективности в сочетании с антидепрессантами или терапией, Ряховский предупредил, что принимать это вещество следует только по назначению врача.
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