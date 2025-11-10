Барабанщика «Стоптайм» Леонтьева отпустили из-под стражи
Барабанщика группы «Стоптайм» Владислава Леонтьева отпустили на свободу из здания УМВД России по Василеостровскому району после административного ареста. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Снаружи его ждали друзья и любимая девушка. Корреспондент издания пытался взять интервью у музыканта, одна он и его спутники отказались беседовать с журналистами.
В конце октября Леонтьева повторно признали виновным в нарушении общественного порядка. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 12 суток.
Коллега Леонтьева Александр Орлов, выступающий в роли гитаристы группы, все еще находится под стражей. По данным издания, он отбывает свой срок во 2-м отделе полиции УМВД России по Адмиралтейскому району.
Ранее стало известно, что Дзержинский суд Петербурга получил материалы нового административного дела о дискредитации ВС РФ в отношении вокалистки «Стоптайм» Дианы Логиновой.
