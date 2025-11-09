Монеточку* экстренно госпитализировали с концерта в Риге

09 ноября 2025, 23:33

Певицу Монеточку* госпитализировали во время концерта в Риге

Елизавета Гырдымова (Фото: Instagram** / @monetochkaliska)

Во время выступления в Риге у певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка*) резко ухудшилось состояние здоровья, что привело к вмешательству медперсонала. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.