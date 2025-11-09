Монеточку* экстренно госпитализировали с концерта в Риге
Во время выступления в Риге у певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка*) резко ухудшилось состояние здоровья, что привело к вмешательству медперсонала. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
Издание пишет, что у артистки случился отек Квинке, и она начала задыхаться прямо на сцене. Концерт в итоге пришлось прервать, а Монеточке* вызвали скорую помощь. Поклонники около часа ждали продолжение мероприятия, но в конце концов вышли музыканты певицы и объявили, что его не будет.
В медучреждении звезде сделали несколько уколов, после чего ее состояние стабилизировалось. Сама Монеточка* отметила, что чувствует себя ослабленной и испытывает трудности с концентрацией внимания.
