Телеведущий Якубович раскрыл детали своего пребывания на СТС
Бессменный ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович теперь стал главным лицом новой передачи на телеканале СТС «Усатые факты». В проекте «Кино в деталях» он объяснил, как произошел этот переход.
Событие стало неожиданностью для зрителей, однако, как выяснилось, телеведущий никогда не был связан жёсткими контрактными ограничениям. Якубович пояснил, что давно выстроил прозрачные отношения с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом.
«Много-много лет назад, когда мы еще только познакомились с Константином Львовичем, было принято решение, что что бы я ни делал в другом месте, я иду к нему и говорю о том, что я хочу пойти. И дело не в том, что я прошу разрешения, а дело в том, чтобы сохранить образ. Тот, который я держу на Первом канале, чтобы не уронить его нигде», — поделился Якубович.
Когда полтора года назад возникла идея сотрудничества с СТС, телеведущий обсудил её с Эрнстом. Руководитель Первого канала одобрил замысел, лишь поинтересовавшись деталями проекта.
Новая программа под названием «Усатые факты» является авторским проектом Якубовича. Согласно правилам, две команды соревнуются в умении отличать правду от вымысла. Формат предусматривает три раунда. После каждого этапа пара с наименьшим количеством баллов выбывает, пока не определится финалист.
Якубович подчеркнул, что не намерен надолго задерживаться в роли ведущего «Усатых фактов». Он намерен передавать свой опыт молодым звездам и создавать новые шоу. Таким образом, дебют Леонида Аркадьевича на СТС станет не просто разовым явлением, а частью долгосрочной программы по подготовке новой генерации телеведущих.