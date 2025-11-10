Телеведущий Якубович раскрыл детали своего пребывания на СТС

10 ноября 2025, 02:05

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Бессменный ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович теперь стал главным лицом новой передачи на телеканале СТС «Усатые факты». В проекте «Кино в деталях» он объяснил, как произошел этот переход.





Событие стало неожиданностью для зрителей, однако, как выяснилось, телеведущий никогда не был связан жёсткими контрактными ограничениям. Якубович пояснил, что давно выстроил прозрачные отношения с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом.



«Много-много лет назад, когда мы еще только познакомились с Константином Львовичем, было принято решение, что что бы я ни делал в другом месте, я иду к нему и говорю о том, что я хочу пойти. И дело не в том, что я прошу разрешения, а дело в том, чтобы сохранить образ. Тот, который я держу на Первом канале, чтобы не уронить его нигде», — поделился Якубович.