Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Владимир Путин (Видео: www.kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам Министерства внутренних дел в честь их профессионального праздника. Видео опубликовано на сайте Кремля.
В своём выступлении президент подчеркнул значимую роль ведомства в жизни страны. Он отметил самоотверженность тех, кто выбрал непростой путь служения закону.
Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом и кто в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте, на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность граждан, — сказал Путин.Глава государства напомнил, что сотрудники МВД всегда были надёжной опорой министерства. Их добросовестная работа и героические поступки оставили яркий след в истории ведомства.
Особую благодарность Путин выразил ветеранам. Он отметил их вклад в становление современного облика МВД и в подготовку новых кадров.
В завершение президент поблагодарил руководство, личный состав и гражданский персонал МВД за профессионализм, мужество и добросовестную службу. Российский лидер выразил уверенность, что сотрудники и впредь будут успешно справляться с поставленными задачами.