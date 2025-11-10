Достижения.рф

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Владимир Путин (Видео: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам Министерства внутренних дел в честь их профессионального праздника. Видео опубликовано на сайте Кремля.



В своём выступлении президент подчеркнул значимую роль ведомства в жизни страны. Он отметил самоотверженность тех, кто выбрал непростой путь служения закону.

Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом и кто в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте, на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность граждан, — сказал Путин.
Глава государства напомнил, что сотрудники МВД всегда были надёжной опорой министерства. Их добросовестная работа и героические поступки оставили яркий след в истории ведомства.

Особую благодарность Путин выразил ветеранам. Он отметил их вклад в становление современного облика МВД и в подготовку новых кадров.

В завершение президент поблагодарил руководство, личный состав и гражданский персонал МВД за профессионализм, мужество и добросовестную службу. Российский лидер выразил уверенность, что сотрудники и впредь будут успешно справляться с поставленными задачами.
Александр Огарёв

