Москвичам объяснили, почему погода в столице кажется жителям холодной
Синоптик Макарова: Погода в Москве кажется холодной из-за теплой осени 2024 года
Температура в Москве находится в пределах климатической нормы. Многие жители столицы воспринимают погоду как холодную, вспоминая об аномально теплом сентябре прошлого года. Об этом сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
В ближайшие пять дней температура будет всего на пару градусов ниже средних многолетних значений. По словам метеоролога, для августа такая погода является абсолютно нормальной, несмотря на прохладные ночи.
«Плюс-минус 4 градуса – это около нормы. Для Москвы вообще это нормальная погода», — объяснила она.При этом в последние дни августа ожидается потепление до 17-22 градусов днем.
Макарова предположила, что субъективное ощущение холода у москвичей сейчас связано с тем, что они вспоминают о прошлогодней погоде. Сентябрь 2024 года оказался очень теплым со средней температурой 17 градусов. Это нетипично, осенний месяц тогда вышел по температуре будто «еще один летний».
Ранее сообщалось, что в выходные в Москве и Подмосковье ожидается теплая, но пасмурная погода. В воскресенье возможны кратковременные дожди.