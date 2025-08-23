Москвичам объяснили, почему погода в столице кажется жителям холодной

23 августа 2025, 04:20

Синоптик Макарова: Погода в Москве кажется холодной из-за теплой осени 2024 года

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Температура в Москве находится в пределах климатической нормы. Многие жители столицы воспринимают погоду как холодную, вспоминая об аномально теплом сентябре прошлого года. Об этом сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.





В ближайшие пять дней температура будет всего на пару градусов ниже средних многолетних значений. По словам метеоролога, для августа такая погода является абсолютно нормальной, несмотря на прохладные ночи.





«Плюс-минус 4 градуса – это около нормы. Для Москвы вообще это нормальная погода», — объяснила она.