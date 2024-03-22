Башкирия зарегистрировала первый в стране кластер по беспилотникам

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В России зарегистрирован первый межрегиональный промышленный кластер беспилотной авиации. Он расположится в Башкирии и объединит 13 компаний из республики, Тульской, Рязанской областей и Карелии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на премьер-министра башкирского правительства Андрея Назарова.
Для регистрации в республике запустили экспериментальный правовой режим для полетов беспилотников, интеллектуальную платформу «Флай Дрон» а также создаются первые дронопорты. Кроме того, в республике была создана Дирекция по развитию отрасли беспилотной авиации.
В январе Минпром республики сообщал, что в 2024 году в регионе планируется производство до 4 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Это в четыре раза больше, чем в минувшем году. На финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» республика может получить из федерального бюджета 500 млн руб. до 2030 года.
В 2025 году в Башкирии планируется запустить научно-производственный центр БПЛА с финансированием в 2,6 млрд руб., из которых 2,4 млрд будут выделены из федерального бюджета.
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В январе Минпром республики сообщал, что в 2024 году в регионе планируется производство до 4 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Это в четыре раза больше, чем в минувшем году. На финансирование национального проекта «Беспилотные авиационные системы» республика может получить из федерального бюджета 500 млн руб. до 2030 года.
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Ювелина Бернст