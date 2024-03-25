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Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова до 22 мая.
Ранее сообщалось, что Исломов был задержан вместе со своим братом и отцом.
Он являлся последним владельцем автомобиля «Рено», на котором пытались скрыться преступники сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холе».
Исломову 24 года. По предварительным данным, он имеет российское гражданство.
Прежде работал в такси, есть ребенок.
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Он являлся последним владельцем автомобиля «Рено», на котором пытались скрыться преступники сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холе».
Прежде работал в такси, есть ребенок.
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Анастасия Хохлова