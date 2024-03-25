Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла»

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Спасатели разобрали уже более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Уточняется, что наиболее сложный участок для разбора завалов, это балкон зрительного зала.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поисковые работы на месте происшествия продлили до вечера вторника, 26 марта.
Теракт в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Неизвестные люди начали расстреливать посетителей, а потом подожгли здание. Четверых обвиняемых в трагедии задержали и отправили в СИЗО.
Предположительно, в результате акта террора погибли 137 человек, а еще 182 – пострадали.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поисковые работы на месте происшествия продлили до вечера вторника, 26 марта.
Предположительно, в результате акта террора погибли 137 человек, а еще 182 – пострадали.
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Дана Игумнова