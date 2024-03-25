Раскрыта роль трех задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

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В суд доставили фигуранта по делу о теракте Диловара Исломова. Ему изберут меру пресечения, сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, Исломов был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором преступники пытались скрыться после массового расстрела людей в концертном зале «Крокус Сити Холла».
Кроме того, вместе с ним были задержаны его брат и отец. Басманный суд изберет всем троим меру пресечения.
Прежде задержанных сразу после совершения теракта, арестовали до 22 мая.
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Кроме того, вместе с ним были задержаны его брат и отец. Басманный суд изберет всем троим меру пресечения.
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Анастасия Хохлова