«Мягко говоря, жёсткие условия»: что ждет террористов, напавших на «Крокус», в колонии

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Террористов, которые совершили нападение на людей в «Крокус Сити Холле», ждут максимально жёсткие и суровые условия в колонии пожизненного пребывания.
Об этом в интервью «Радио 1» рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.
В России преступники, осуждённые на пожизненное лишение свободы, содержатся в пяти учреждениях: «Вологодский пятак» на острове Огненный в Вологодской области, «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области, «Чёрный беркут» в Свердловской области, «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области и «Белый лебедь» в Пермском крае.
Юрист также добавил, что после 25 лет отбывания наказания пожизненные заключенные имеют право написать ходатайство на освобождение по УДО. Однако, по словам Соловьёва, пока ещё ни одному из них меру наказания не изменяли. Каждый из этих преступников надеется на возвращение на свободу, отметил эксперт.
Эксперт, однако, отметил, что после проведения с террористами оперативных и следственно-розыскных мероприятий, колония для пожизненного заключения воспринимается преступниками в качестве большого блага, несмотря на всю жёсткость условий пребывания.
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В России преступники, осуждённые на пожизненное лишение свободы, содержатся в пяти учреждениях: «Вологодский пятак» на острове Огненный в Вологодской области, «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области, «Чёрный беркут» в Свердловской области, «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области и «Белый лебедь» в Пермском крае.
«Содержаться они будут, в мягко говоря, жёстких условиях. При этом там соблюдаются все необходимые санитарные стандарты. Однако содержание сильно отличается от колоний другого режима. В камере находится от двух до четырех человек. Пожизненные заключённые передвигаются по исправительному учреждению в позе ласточки: с низко опущенной головой, руки за спиной задраны высоко вверх с растопыренным пальцами», — рассказал Соловьёв.
Юрист также добавил, что после 25 лет отбывания наказания пожизненные заключенные имеют право написать ходатайство на освобождение по УДО. Однако, по словам Соловьёва, пока ещё ни одному из них меру наказания не изменяли. Каждый из этих преступников надеется на возвращение на свободу, отметил эксперт.
«Факт оставшихся в живых террористов, которые находятся на пожизненном заключении, может служить для других побудительным мотивом», — считает юрист.
Эксперт, однако, отметил, что после проведения с террористами оперативных и следственно-розыскных мероприятий, колония для пожизненного заключения воспринимается преступниками в качестве большого блага, несмотря на всю жёсткость условий пребывания.
«В колониях пожизненного пребывания сидят люди, совершившие страшнейшие преступления, а вина их полностью доказана. В итоге где-то там окажутся мерзавцы, которые совершили теракт в "Крокусе". Однако по отношению к потерпевшим, к тем, кто погиб, и их родственникам дальнейшая жизнь террористов даже в подобных условиях является большой несправедливостью», — заключил собеседник «Радио 1».
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Элина Позднякова