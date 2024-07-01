Бастрыкин попросил ВККС дать ему открыть уголовное дело в отношении судьи Матеты

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Уголовное дело на председателя Солнцевского районного суда столицы Артема Матету хочет завести руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Глава Следкома обратился к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Информация размещена на сайте ВККС.
Дело могут возбудить по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и о покушении на преступление.
Обращение Бастрыкина будет рассмотрено на заседании 10 июля.
В 2022 году Бастрыкин обращался в инстанцию, чтобы получить согласие на открытие уголовных дел на шестерых судей в Омской и Новосибирской областях, а также Краснодарского края и других субъектов. Тогда речь шла о возможной коррупционной деятельности.
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Обращение Бастрыкина будет рассмотрено на заседании 10 июля.
В 2022 году Бастрыкин обращался в инстанцию, чтобы получить согласие на открытие уголовных дел на шестерых судей в Омской и Новосибирской областях, а также Краснодарского края и других субъектов. Тогда речь шла о возможной коррупционной деятельности.
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Никита Кротов