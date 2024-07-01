Тренера молодежной сборной по борьбе Исматзоду взяли по делу о терроризме

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По делу о терроризме задержали тренера молодежной сборной по борьбе Алишери Исматзоду, сообщает РБК, ссылаясь на карточку дела на сайте Щербинского районного суда.
Наказание по статье, вменяемой спортсмену, предусматривает вплоть до 15 лет тюремного заключения и штраф. Информацию о задержании фигуранта подтвердила Федерация спортивной борьбы РФ.
Исматзода является мастером спорта, а также тренером высшей категории. До задержания он тренировал воспитанников Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1. В учреждении сообщили, что ничего не знают о следствии в отношении Исматзоды, но подтвердили, что мужчина действительно там работает.
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«Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — сообщили там.
Исматзода является мастером спорта, а также тренером высшей категории. До задержания он тренировал воспитанников Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1. В учреждении сообщили, что ничего не знают о следствии в отношении Исматзоды, но подтвердили, что мужчина действительно там работает.
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Никита Кротов