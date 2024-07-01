Зеленский недоволен новым главкомом ВСУ Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский «не в восторге» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в команде украинского лидера.
В публикации говорится, что недовольство Зеленского связано с тем, что Сырский потерпел неудачи в подготовке к наступлению российской стороны в Харьковской области и с другими вопросами к главнокомандующему. При этом собеседник издания отметил, что главкома вряд ли станут снимать с должности в ближайшее время.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая ранее подала на Сырского заявление в Государственное бюро расследований. Она обвинила главкома в препятствовании посещению подразделений, которые находятся в прифронтовой зоне. Она также заявила о «круговой поруке» в Вооруженных силах Украины под руководством Александра Сырского.
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