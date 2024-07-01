ВСУ не хватит сил для нового наступления, Россия обладает инициативой по всей линии фронта

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ВСУ смогли восполнить потери после контрнаступления и продвижения ВС РФ в Харьковской области, однако для нового наступления у Украины нет сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свой источник в украинских службах безопасности. При этом, по данным газеты, Россия обладает инициативой по всей 1100-километровой линии фронта, но сил для решающего прорыва на сегодняшний день нет ни у одной из сторон.
Издание также отмечает, что, когда их корреспонденты посещали северо-восток Харькова, они лично видели, как российское наступление застало ВСУ врасплох. Линии обороны были отстроены либо плохо, либо отсутствовали вовсе. Блиндажи и противотанковые ловушки лишь строились, а солдаты только начинали раскладывать мины в полях.
Ранее бывший премьер Швеции заявил, что при поражении Украины правительство будет бежать в Польшу. Изгнанные власти будут располагаться в Варшаве.
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