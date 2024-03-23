«Это даже не охранники»: Владелец «Крокуса» – о теракте

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Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт в концертном зале, назвав случившееся «страшной трагедией», передает РБК.
По словам Агаларова, террористы проникли в концертный зал через окна соседнего выставочного центра. Затем они начали стрелять по всему, что видели. По словам владельца «Крокуса», один охранник был убит, еще один ранен.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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«Это даже не охранники. Они у нас называются "контролеры"», – отметил Агаларов.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов