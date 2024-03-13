Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного комитета Самарской области представить отчет о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после смерти девятимесячного младенца в одной из квартир в Сызрани Самарской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.
Следственный комитет расследует уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
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Артем Кузьмин