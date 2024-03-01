В Петербурге трехмесячный младенец получил травму после нападения отца на его мать

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Трехмесячная девочка из Санкт-Петербурга госпитализирована из-за травм, полученных в ходе конфликта родителей, сообщает издание «Фонтанка».
Прежде в Иркутске женщину на глазах у ребенка избил ее супруг. Причиной конфликта стало нежелание мужчины оставлять с ней их совместного сына. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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