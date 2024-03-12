СК: Найденный на свалке Камчатки младенец скончался от переохлаждения

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Следователи Петропавловска-Камчатского установили причину смерти младенца, обнаруженного на свалке, об этом сообщили в СК РФ по региону.
6 марта на мусорном полигоне при сортировке отходов было найдено тело новорождённого мальчика.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Совершившую преступление женщину разыскивают.
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«По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15.02.2024 до 06.03.2024. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена», — уточнили в Следственном комитете.
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Евгения Парфентьева