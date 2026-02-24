Бастрыкин поручил представить отчет о расследовании смерти певца Кунгурова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти заслуженного артиста РФ, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело возбудили следственные органы СКР по городу Москве. Исполнение контролируется в центральном аппарате ведомства.
Согласно информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, тело артиста обнаружили 8 апреля 2024 года возле жилого дома в центральной части Москвы. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.
В то же время бывшая жена Евгения Кунгурова Наталья Троицкая в эфире программы «Пусть говорят» выразила сомнения в версии о самоубийстве. Вполне вероятно, что именно она стала инициатором расследования.
