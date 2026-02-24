Бастрыкин поручил представить отчет о расследовании смерти певца Кунгурова

24 февраля 2026, 23:58

Александр Бастрыкин (Фото: Telegram @sledcom_press)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти заслуженного артиста РФ, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.