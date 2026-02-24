Пенсионер на иномарке влетел в отбойник и перевернулся в Петербурге
Авария с участием одного транспортного средства произошла в Петербурге на нулевом километре КАД. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительной информации, 80‑летний водитель иномарки не справился с управлением на съезде с внутреннего радиуса КАД на ЗСД и врезался в боковое дорожное ограждение. В результате столкновения автомобиль перевернулся.
Автомобилист на короткое время потерял сознание. Очевидцы происшествия помогли перевернуть машину на колеса, после чего пострадавшего госпитализировали. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.
Ранее смертельное ДТП произошло в Волгоградской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, в том числе ребенок.
