Заключенные российской колонии объявили голодовку

16 июля 2025, 19:33

В Пермском крае осужденные ИК-40 объявили голодовку

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Осужденные исправительной колонии №40 в городе Кунгур Пермского края объявили голодовку в знак протеста против условий содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.