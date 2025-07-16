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Заключенные российской колонии объявили голодовку

В Пермском крае осужденные ИК-40 объявили голодовку
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Осужденные исправительной колонии №40 в городе Кунгур Пермского края объявили голодовку в знак протеста против условий содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.



В эту среду, 16 июля, группа заключенных отказалась от приема пищи. Все они состоят на различных профилактических учетах и являются злостными нарушителями правил учреждения. Сотрудники ведомства расценили их поведение как шантаж, который направлен на послабление режима содержания.

К текущему моменту все протестующие отказались от своих требований и начали есть. Они находятся под медицинским наблюдением, госпитализация никому не потребовалась. По факту произошедшего была организована проверка.

Лидия Пономарева

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