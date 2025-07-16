Заключенные российской колонии объявили голодовку
Осужденные исправительной колонии №40 в городе Кунгур Пермского края объявили голодовку в знак протеста против условий содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.
В эту среду, 16 июля, группа заключенных отказалась от приема пищи. Все они состоят на различных профилактических учетах и являются злостными нарушителями правил учреждения. Сотрудники ведомства расценили их поведение как шантаж, который направлен на послабление режима содержания.
К текущему моменту все протестующие отказались от своих требований и начали есть. Они находятся под медицинским наблюдением, госпитализация никому не потребовалась. По факту произошедшего была организована проверка.
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