Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551

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В результате теракта в Подмосковье, число жертв увеличилось до 551. Об этом сообщает МЧС России.
Напомним, трагические события в «Крокус Сити Холле» произошли 22 марта. Группа вооруженных людей ворвались в здание концертного зала и открыли огонь по людям. В числе посетителей «Крокуса» были женщины и дети. Через несколько часов после теракта были задержаны исполнители преступления.
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Анастасия Хохлова