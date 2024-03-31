Россия потребовала от Украины арестовать причастных к теракту в «Крокусе»

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МИД РФ передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в число требований также входит арест главы СБУ Василия Малюка, который ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. В заявлении ведомства уточняется, что события в «Крокусе» — это далеко не первый пример террористических атак против РФ, при этом все следы нападения указывают на киевский режим.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ. Бортников добавил, что сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ. Бортников добавил, что сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.
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Екатерина Коршунова