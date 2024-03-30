Стало известно, что девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал в Москве

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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске работал на стройке в Москве. Незадолго до трагедии он уволился, пишет Телеграм-канал Mash.
«Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в „Крокусе“ уволился», — говорится в публикации.
По информации канала, Лутфуллои прожил в Москве год.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.
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Диана Аванесян