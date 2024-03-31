Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Telegram-канал Следственного комитета РФ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин продолжает лично координировать и контролировать работу следственной группы по расследованию уголовного дела о террористическом акте в Московской области», — уточнили в пресс-службе СК.
Бастрыкин провёл совещание с оперативной группой, в ходе которого ему были представлены доклады, собранные по всем направлениям расследования уголовного дела.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы, а вот заказчиков ещё предстоит установить.
Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в СК.
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Евгения Парфентьева