СК: Установлены личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле»

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К настоящему моменту удалось установить личности 134 человек, которые погибли во время террористической атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, к настоящему моменту из больниц выписались 98 человек, получивших ранения и повреждения во время теракта. 69 пострадавших пока продолжают оставаться в медицинских учреждениях. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое.
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Александр Бойцов