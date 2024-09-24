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Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за избиения детей в Талице

24 сентября 2024, 00:58
Фото: istock/Михаил Руденко

Фото: istock/Михаил Руденко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения детей в реабилитационном центре в поселке Пионерский под Талицей.
В официальном заявлении указано, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко немедленно начать уголовное расследование. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент стал известен после того, как в социальных сетях 22 сентября была опубликована видеозапись, на которой двое подростков жестоко избивают детей. По предварительным данным, насилие могло быть связано с пропуском занятий, и произошедшее якобы было организовано по указанию педагога.



Следователи уже начали проверку по факту возможного преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин также потребовал доклад о ходе расследования.

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Преподобный Силуан Афонский 24 сентября: житие, иконы, день памяти
24 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

24 сентября отмечается день памяти выдающегося святого и преподобного Силуана Афонского. Этот день является важным событием для всех верующих, которые почитают его как образец духовной жизни и источник вдохновения. Подробнее о православном торжестве расскажет редакция «Радио 1».

Житие Силуана Афонского


Силуан Афонский провёл большую часть своей жизни на Святой Горе Афон, где он посвятил себя молитве, труду и духовному совершенствованию. Он был известен своим строгим образом жизни, который включал в себя долгие часы молитвы, физический труд и аскезу. Преподобный Силуан Афонский пережил множество испытаний и трудностей, но всегда оставался верен своему пути.

Жизнь Силуана Афонского была наполнена различными событиями, которые оставили глубокий след в его душе. Он пережил потерю близких, болезни и другие трудности, но каждый раз находил в себе силы продолжать свой путь. Его жизнь была примером того, как можно сохранять веру и надежду даже в самых сложных ситуациях.

Преподобный Силуан Афонский оставил после себя множество поучений, которые стали источником вдохновения для многих людей. Одно из его самых известных высказываний: «Гордый не может любить Бога». Это утверждение напоминает нам о том, что смирение и любовь к Богу являются ключом к духовному росту.

Икона Силуана Афонского: где находится и в чём помогает


Икона Силуана Афонского является объектом почитания для многих верующих. Она помогает людям обрести духовную поддержку и утешение. История создания иконы связана с жизнью самого преподобного Силуана. Она была написана после его смерти и стала символом его духовного наследия.

Икона находится в различных храмах и монастырях, где верующие могут прийти и помолиться перед ней. Считается, что икона помогает в различных жизненных ситуациях, таких как болезни, трудности и испытания. Она также помогает обрести душевный покой и гармонию.


Фото: iStock/worldwidephotoweb

Архимандрит Софроний Сахаров о Силуане Афонском


Архимандрит Софроний Сахаров был учеником Силуана Афонского и написал воспоминания о своём учителе. В них он описывает его жизнь, духовные подвиги и поучения. Воспоминания архимандрита Софрония помогают нам лучше понять личность преподобного Силуана и его вклад в духовное наследие.

Одно из его самых известных поучений: «Смирение — это начало пути к Богу». Это утверждение напоминает нам о том, что смирение является ключом к духовному росту и спасению.

В своих поучениях Силуан Афонский также говорил о важности молитвы и покаяния. Он утверждал, что молитва является ключом к общению с Богом и что покаяние является необходимым условием для духовного роста. Он также говорил о важности любви к ближнему и о том, что любовь является основой христианской жизни.

Поучения Силуана Афонского были записаны его учениками и изданы в виде книг. Они стали источником вдохновения для многих людей, которые ищут путь к духовной жизни. Его поучения напоминают нам о важности духовной жизни и о том, что она может быть источником радости и утешения.

Таким образом, день памяти Силуана Афонского является важным событием для всех, кто ищет путь к духовной жизни. Его жизнь и поучения напоминают нам о важности смирения, любви к Богу и духовного роста.

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Артамон Змеевик 25 сентября: чего нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемы и долги
Церковь 25 сентября чтит память священномученика Автонома: что запрещено делать
24 сентября 2024, 00:00

Фото: istock /Vagengeym_Elena

25 сентября православные христиане почитают память священномученика Автонома, который жил в IV веке. В народном календаре славян эта дата получила название «Артамонов день» или «Змеевик». Считается, что в этот период змеи уползают в норы и прячутся до весны.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах этого дня, что можно и нельзя делать 25 сентября.

Артамон Змеевик — история

Согласно преданию, Автоном был епископом в Италии. Он проповедовал христианство и обращал язычников в свою веру. За это его подвергли пыткам и казнили. Православная церковь причислила Автонома к лику святых.

На Руси этот день связывали с мифическим змеем Василиском, который, по поверьям, мог убивать взглядом или дыханием.

Считалось, что 25 сентября все змеи собираются в большие клубки, чтобы устроить поединок с этим чудовищем. Проигрывал тот, кто первым увидит солнечный свет. Люди верили, что если в этот момент оказаться рядом со змеями, то можно заболеть, а то и вовсе умереть.

Артамон Змеевик — традиции

На Руси в этот день было принято ходить в лес за грибами. Люди верили, что если набрать полную корзину боровиков, то зимой семья будет жить в достатке.
Фото: istock / bernardbodo

Также 25 сентября собирали рябину и калину, которые считались символом счастья и благополучия. Из ягод готовили компоты, варенье и настойки.

Кроме того, в этот день проводили обряды для защиты дома от нечистой силы. Для этого нужно было привязать к веткам рябины красные ленты и оставить их висеть до первых морозов.

Также существовала традиция устраивать гуляния, на которых парни и девушки присматривались друг к другу. Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет долгим и счастливым.

Что можно делать 25 сентября

Этот день подходит для спокойных прогулок и созерцания осенней природы.
Фото: istock / bernardbodo

25 сентября можно заняться благотворительностью или волонтёрской деятельностью, помогая тем, кто в этом нуждается.

Можно собирать грибы и ягоды, после чего готовить блюда из них.

Что нельзя делать 25 сентября

Не стоит выносить мусор и выбрасывать вещи из дома. Считается, что это может привести к финансовым потерям и убыткам.

Нельзя одалживать деньги и давать взаймы. Народ верил, что это может привлечь финансовые проблемы и долги.

Не рекомендуется начинать новые дела и проекты. Считается, что они могут быть неудачными и не принести ожидаемых результатов.

Отложите ремонт и строительные работы, иначе они могут затянуться и не завершиться успешно.

Нельзя ссориться и конфликтовать. Считается, что это может привести к длительным разногласиям и негативным последствиям.

Запрещено отправляться в дальние поездки и путешествия. Считается, что они могут быть опасными и непредсказуемыми.

Не устраивайте шумные вечеринки и мероприятия в Артамонов день. На Руси верили, что это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.

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Приметы на 25 сентября

  • Направление ветра в этот день предсказывает погоду на ближайшие месяцы. Ветер с юга сулит теплую зиму, с севера — холодную.
  • Если в этот день идёт дождь, то зима будет ранней и холодной.
  • Если змеи уходят в тёплые края, то зима будет мягкой.
  • если птицы начинают собираться в стаи и готовиться к отлету, это указывает на приближение холодов.
  • Если урожай хорошо собран и сохранён, то следующий год будет удачным.
  • Сны, увиденные в ночь на 25 сентября, считаются вещими и могут содержать важные послания или предупреждения.

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В Кемерове с большим размахом отметили День варенья
23 сентября 2024, 23:42

Фото: iStock/margouillatphotos

В Кемерове 22 сентября отметили праздник «День варенья», посвященный 33-летию музея-заповедника «Красная Горка».
По данным «Сiбдепо», билетом на праздник стали банка варенья или овощ огромных размеров. Гости смогли попробовать различное варенье, побывать на выставке овощей и увидели огромные тыквы и кабачки. Также для участников мероприятия организовали выставку старинных предметов.

«Новинка праздника — конкурс рисунков на стене «Накрой полянку», каждый сможет показать свое мастерство — изобразить осенние натюрморты», — сообщили в администрации города.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье. По ее словам, в малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена.

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Закон о запрете чйлдфри в России внесут в Госдуму во вторник
Хамзаев: законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ внесут в ГД во вторник
23 сентября 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Liia Galimzianova

Законопроект о запрете в России движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник, 24 сентября. Об этом сообщил депутат ГД Султан Хамзаев
«Конкретнее: об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. При этом другой депутат ГД, Ксения Горячева, выразила опасения, что законопроект приведет к еще большим проблемам, если его критерии будут размыты.

Общественная палата РФ требует прировнять отказ от рождения детей к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. По словам одного из соавторов законопроекта, Павла Пожигайло, подобная идеология — продукт социальной инженерии США для сокращения численности российского населения.

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Интим на видео: как живет участница шоу «Беременна в 16» из Уфы и на что растит сына
23 сентября 2024, 20:51

Фото: страница Любы в соцсети

Молодая мама и участница реалити-шоу «Беременна в 16» Люба из Уфы зарабатывает тем, что записывает порноролики. Как сложилась судьба девушки, которая родила ребенка в 17 лет, читайте в материале «Радио 1».
Люба стала звездой молодежного телеканала Ю, когда забеременела от 15-летнего парня по имени Артур. Зрители следили за мексиканскими страстями пары, где беременная девушка пыталась вернуть любовь своего избранника, а тот оказался не готов к ответственности и истерикам подруги под влиянием гормонов.

Позже Люба познакомилась в соцсети со взрослым мужчиной, который был готов к серьезным отношениям и согласился воспитывать чужого ребенка после родов. Беременная Люба уже готовилась к свадьбе. Однако 22-летний косметолог Евгений тоже не выдержал ругани с возлюбленной. Девушка снова попыталась вернуться к отцу ребенка, но безуспешно. Приключения на экране прошли и беременность тоже. В итоге 17-летняя Люба оказалась с малышом на руках.

От звезды шоу до приватных чатов с порнографией

Оставив позади опыт с телезрителями, Люба нашла новую аудиторию в другом месте. Теперь уже совершеннолетняя молодая мама ведет приватный канал в мессенджере Telegram. Благодаря подписчикам, восходящая блогерша содержит себя и ребенка. Но есть нюанс — молодая мать выкладывает в привате пикантные ролики за «донаты». По сути, Люба устроила аналог популярного сайта для вебкам-моделей, только в Telegram.

Фото: istockphoto/ M-Production

За счет доходов с контента 18 Люба прикупила две квартиры и машину за 13 миллионов рублей. «Заработанное» добро барышня с гордостью демонстрирует в соцсетях.
«Я мать, и я снимаю интимные видео на протяжении двух с половиной лет», – пишет в соцсетях Люба.


Предложила жениху участвовать в приватных чатах

Девушка открыто заявляет, что купила 4-летнему сыну квартиру на деньги от приватных видео. Благодаря им же ребенок путешествует по «морям и странам». Также порнозвезда намекает, что в России ее ребенок учиться не будет.
«За все это время я столкнулась с таким количеством хейта, осуждений, высказываний по типу: «Блин, как жалко ее ребенка, что же с ним будет в школе?!» <…> кто вообще сказал, что он будет учиться в России?», — заявляет вебкамщица.

Супруги зарабатывают вместе на роликах 18

Личную жизнь Люба тоже решила связать с так называемой «работой». Девушка попыталась втянуть в индустрию 26-летнего любовника. Иван согласился участвовать в совместных съемках порно видео и какое-то время пара активно наполняла приватный канал взрослыми роликами. Но Ваня не захотел жениться и в 2023 году пара рассталась.

Фото: istockphoto/ Ivan Katsarov

Спустя год, в августе 2024 года, Иван осознал ошибку, и вернулся Любе. Пара официально зарегистрировала отношения 14 сентября. Сейчас счастливые новобрачные вместе ведут приватные порноканалы в Telegram.

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Конституционный суд: Дополнительная работа учителей оплачивается отдельно
КС запретил включать надбавки за переработки в зарплаты учителей для МРОТ
23 сентября 2024, 20:46

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Конституционный суд России запретил включать надбавки учителям за дополнительную работу в общую зарплату, не превышающую МРОТ. Решение опубликовали на сайте суда 23 сентября.
Поводом стала жалоба учительницы начальных классов в Архангельской области. Педагог сообщила, что в 2021 году ее общую зарплату дополнили до МРОТ за счет дополнительной учебной нагрузки, которая не входила в основную работу.
«Выплаты явились доплатой до минимального размера оплаты труда и не компенсировали педагогу затраты за выполнение работы, не входящей непосредственно в ее должностные обязанности», — пояснил высший судебный орган РФ

В пояснении суда указано, что классное руководство, проверка письменных работ и другая учебная работа сверх нормы, является дополнительной работой.
«Такая работа оплачивается отдельно: за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора», — постановил Конституционный суд.

Дело учительницы отправили на пересмотр.

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Синоптик Ильин назвал самый теплый день в Москве на текущей неделе
23 сентября 2024, 19:23

Фото: iStock/DOF

На предстоящей неделе самыми теплыми днями в столичном регионе станут среда и четверг, 25–26 сентября. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В ближайшие дни и практически до середины недели обойдется без осадков, потому что антициклон продолжит играть решающую роль в погоде над Московской областью. Но постепенно к середине недели воздух в столичном регионе начнет прогреваться, отметил специалист. Уже в среду ожидается плюс 19–24 градуса», — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, среда или четверг могут стать самыми теплыми днями на этой неделе. Однако ближе к выходным будет становиться больше облаков, но до пятницы осадков не ожидается. При этом на выходных температура воздуха не превысит 10–15 градусов тепла, при этом могут пойти дожди.

Тем временем, в минувшее воскресенье жители Кузбасса смогли наблюдать настоящим чудом. Как передаёт «Сiбдепо», небо окрасилось в огненно-рыжий цвет. Кузбассовцы активно поделились кадрами в социальных сетях. Так, красивый закат сняли в Новокузнецке. Небо будто в огне, отметили пользователи соцсетей.

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Конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие» состоится с участием Подмосковья
23 сентября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/carloscastilla

Жители Подмосковья смогут поучаствовать в Международном конкурсе «Моя Россия: музыкальное путешествие», сообщает благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Мероприятие проходит с 2021 года. В текущем году заявку на участие можно подать до 15 октября.
Конкурс способствует популяризации музыкального наследия известных композиторов и помогает юным дарованиям в академическом искусстве.

За три года через конкурс прошли полторы тысячи российских и белорусских талантов, а также из других стран. Победителей объявят 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Подмосковье примет участие в проекте «Места силы России», направленном на популяризацию уникальных объектов в стране, имеющих культурное и историческое значение.

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#новости подмосковья
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#музыка
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Подмосковье присоединится к проекту «Места силы России»
23 сентября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/nantonov

Подмосковье присоединится к реализации проекта «Места силы России» при поддержке Минпросвещения РФ.
Как следует из письма Межрегиональной общественной организации поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата», целью проекта является знакомство россиян с рукотворными и природными уникальными объектами на территории страны.

Уточняется, что объекты имеют высокий потенциал в туристическом плане, а также обладают духовной, культурной и исторической ценностью.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья состоится программа «Герои молодежи». Как уточнил «Роспатриотцентр», подать заявку на участие можно до 4 октября, а состоится мероприятие в период с 24 по 27 октября.

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