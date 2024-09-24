Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за избиения детей в Талице

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения детей в реабилитационном центре в поселке Пионерский под Талицей.
В официальном заявлении указано, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко немедленно начать уголовное расследование. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Инцидент стал известен после того, как в социальных сетях 22 сентября была опубликована видеозапись, на которой двое подростков жестоко избивают детей. По предварительным данным, насилие могло быть связано с пропуском занятий, и произошедшее якобы было организовано по указанию педагога.
Следователи уже начали проверку по факту возможного преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин также потребовал доклад о ходе расследования.
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Инцидент стал известен после того, как в социальных сетях 22 сентября была опубликована видеозапись, на которой двое подростков жестоко избивают детей. По предварительным данным, насилие могло быть связано с пропуском занятий, и произошедшее якобы было организовано по указанию педагога.
Следователи уже начали проверку по факту возможного преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин также потребовал доклад о ходе расследования.
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Елена Перлова