Конституционный суд: Дополнительная работа учителей оплачивается отдельно

Фото: istockphoto/Drazen Zigic
Конституционный суд России запретил включать надбавки учителям за дополнительную работу в общую зарплату, не превышающую МРОТ. Решение опубликовали на сайте суда 23 сентября.
Поводом стала жалоба учительницы начальных классов в Архангельской области. Педагог сообщила, что в 2021 году ее общую зарплату дополнили до МРОТ за счет дополнительной учебной нагрузки, которая не входила в основную работу.
В пояснении суда указано, что классное руководство, проверка письменных работ и другая учебная работа сверх нормы, является дополнительной работой.
Дело учительницы отправили на пересмотр.
Читайте также:
В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян
Стало известно, сколько россиян стрессуют при поиске работы
Стало известно, что к 2027 году зарплаты россиян увеличатся
«Выплаты явились доплатой до минимального размера оплаты труда и не компенсировали педагогу затраты за выполнение работы, не входящей непосредственно в ее должностные обязанности», — пояснил высший судебный орган РФ
В пояснении суда указано, что классное руководство, проверка письменных работ и другая учебная работа сверх нормы, является дополнительной работой.
«Такая работа оплачивается отдельно: за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора», — постановил Конституционный суд.
Дело учительницы отправили на пересмотр.
Читайте также:
В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян
Стало известно, сколько россиян стрессуют при поиске работы
Стало известно, что к 2027 году зарплаты россиян увеличатся
Лия Мурадьян