Закон о запрете чйлдфри в России внесут в Госдуму во вторник

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Законопроект о запрете в России движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник, 24 сентября. Об этом сообщил депутат ГД Султан Хамзаев
«Конкретнее: об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — цитирует депутата РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство России поддержало проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. При этом другой депутат ГД, Ксения Горячева, выразила опасения, что законопроект приведет к еще большим проблемам, если его критерии будут размыты.
Общественная палата РФ требует прировнять отказ от рождения детей к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. По словам одного из соавторов законопроекта, Павла Пожигайло, подобная идеология — продукт социальной инженерии США для сокращения численности российского населения.
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Лия Мурадьян