Данные пользователей Telegram передадут властям при соответствующих условиях

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Информация о нарушающих правила Telegram юзерах может быть передана властям, если их запрос будет обоснован, сообщил бизнесмен Павел Дуров у себя на канале.
«…IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — гласит публикация.Таким образом политика конфиденциальности сервиса пополнилась пунктом о правоохранительных органах и соответствует мировому единообразию.
«В случае предоставления каких-либо данных, мы отразим это в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале», — уточнено в правилах.Дурову инкриминировали 12 преступлений, связанных с педофильским контентом, отмыванием денег и другими действиями противоправного характера.
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