Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Петербурга мигрантами

Фото: сайт Кремля
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения гражданина мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.
По данным ведомства, видео нападения на петербуржца было размещено в социальных сетях.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования.
Ранее в Санкт-Петербурге трое мигрантов из Московской области пытались затащить 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами в автомобиль Lada, но были остановлены сотрудниками полиции.
Ранее в Татарстане мигранты напали на мужчину на костылях. Стычка произошла на углу автостоянки в Нижнекамске.
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«Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», – подчеркнули в Следственном комитете.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования.
Ранее в Санкт-Петербурге трое мигрантов из Московской области пытались затащить 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами в автомобиль Lada, но были остановлены сотрудниками полиции.
Ранее в Татарстане мигранты напали на мужчину на костылях. Стычка произошла на углу автостоянки в Нижнекамске.
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Александр Климов