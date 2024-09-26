Цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области

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Банда цыган обворовала 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области. Участники кражи унесли из дома пожилой женщины вещи, сообщают местные Telegram-каналы 26 сентября.
По данным общественников, среди обворовавших пенсионерку цыган были даже дети. Причем бабушку обворовывали регулярно. В этот раз, цыгане пробрались на участок женщины и унесли металлические плиты. После беседы с представителями общественной организации, цыгане согласились возместить пенсионерке весь ущерб, сообщает «Русская община».
Ранее толпа цыган пыталась учинить расправу над школьником в Ростовской области. Там повздорили ученики 3 и 5 класса, после чего в школу ворвались взрослые мужчины с требованием извиниться перед цыганами на коленях.
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Лия Мурадьян