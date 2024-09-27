СК РФ завёл дело о халатности после уничтожения в Уфе аллеи в честь героев СВО

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал у башкирского Следственного управления доклад по уголовному делу о халатности. Оно было возбуждено после уничтожения в Уфе аллеи, посвящённой вернувшимся домой участникам спецоперации.
Об этом сообщил информационный центр СК РФ в своём телеграм-канале. «Аллея возвращения домой» была высажена в столице Башкирии 30 сентября 2022 года. Её посвятили защитникам Отечества и воссоединению с Россией республик Донбасса и регионов Новороссии.
Позже в СМИ появились сообщения об уничтожении аллеи, посвящённой бойцам, вернувшимся с СВО. Территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения к российским военнослужащим. По данному факту в региональном Следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело.
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