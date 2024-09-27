Помощь семьям участников СВО в Подмосковье оказали около 33 тысяч раз

Фото: iStock/Nadezhda1906
В Московской области предусмотрены различные виды поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, им была оказана помощь около 33 тысяч раз. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе расширенного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«С самого начала спецоперации Подмосковье оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам и их семьям. Различные виды помощи семьям наших героев были оказаны порядка 33 тысяч раз. Это, в частности отдых детей в лагере «Литвиново», бесплатный садик и кружки, психологическая, юридическая помощь и многое другое», — сказал Игорь Брынцалов.Отмечается, что мерами поддержки для детей воспользовались 27 тысяч семей, поддержкой для родителей участников СВО воспользовались более 1,1 тыс. раз, а к юридической и психологической помощи прибегли свыше 1.6 тыс. раз.
Полная информация о мерах поддержки для участников СВО и их семей размещена на областном портале госуслуг.
Читайте также:
Специалисты социальных учреждений Московской области оценили новые меры поддержки
Названа самая популярная в Подмосковье электронная социальная услуга
В Московской области увеличили доплату одиноким пенсионерам
Лев Каштанов