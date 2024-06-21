Бастрыкин заявил о собранных СК доказательствах планов нацистов истребить советский народ

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Третий Рейх хотел истребить советских граждан, и собранные российскими следователями доказательства это подтверждают. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Он рассказал, что в 1941 году в подмосковном Микулино немецкие оккупанты убили более 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы. Их уморили голодом, довели до смерти от холода, отравили ядами и газом, а также расстреляли. Также Бастрыкин обратил внимание, что в 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка Новгородской области нацисты и их пособники убили не менее 2,6 тысячи человек.
Глава СК РФ добавил, что следователи опрашивали бывших узников концлагерей и родственников погибших, осматривали места захоронений.
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«Эти и другие факты зверств нацистов на оккупированной территории Советского Союза подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и результатами проведенных следственных действий», – рассказал Бастрыкин.
Глава СК РФ добавил, что следователи опрашивали бывших узников концлагерей и родственников погибших, осматривали места захоронений.
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Никита Иванов