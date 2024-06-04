Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО

Фото: istock / Georgiy Datsenko
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе уголовного дела по факту противоправных действий таксиста в отношении участников спецоперации. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
В СК отреагировали на сообщения, что в Москве таксист негативно высказывался в отношении граждан РФ и высадил из автомобиля пассажиров-участников спецоперации.
Как рассказали пассажиры, водитель внезапно остановил машину на МКАД. После этого он потребовал, чтобы они покинули автомобиль. После отказа таксист выскочил на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», как выразился один из граждан РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
3 июня водитель, высадивший участников СВО, рассказал детали произошедшего. В разговоре с журналистами мужчина заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» упоминался в разговоре военнослужащих, но не являлся основной причиной случившегося. Водитель решил высадить пассажиров после того, как они изменили способ оплаты во время поездки.
Ранее сообщалось, что в Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Сожженный труп и множественные ножевые: Мужья, убившие своих жен из-за ревности
Мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова
В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку
Как рассказали пассажиры, водитель внезапно остановил машину на МКАД. После этого он потребовал, чтобы они покинули автомобиль. После отказа таксист выскочил на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», как выразился один из граждан РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
3 июня водитель, высадивший участников СВО, рассказал детали произошедшего. В разговоре с журналистами мужчина заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» упоминался в разговоре военнослужащих, но не являлся основной причиной случившегося. Водитель решил высадить пассажиров после того, как они изменили способ оплаты во время поездки.
Ранее сообщалось, что в Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Сожженный труп и множественные ножевые: Мужья, убившие своих жен из-за ревности
Мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова
В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку
Алина Юрчак