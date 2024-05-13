Генпрокурор Краснов: отказ Канады выдать Гунько обеляет преступления нацистов

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Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что отказ Канады выдать РФ обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) является обелением преступлений нацистов. Об этом пишет РИА Новости.
5 декабря 2023 года Генпрокуратура РФ направила в канадский минюст запрос о выдаче Ярослава Гунько. Ему предъявлено обвинение по статье о геноциде. В феврале 1944 года им было убито не менее 500 мирных граждан.
Власти Канады отказали выдать Гунько. Они обосновали это тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции, а также добавили, что в запросе РФ отсутствуют прямые доказательства его преступлений.
По словам генпрокурора, отказ в выдаче является грубым нарушением. Он отметил, что в документах, которые были представлены РФ, содержатся достаточные сведения в совершении Ярославом Гунько геноцида. По словам Краснова, сами судить они его не хотят.
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Власти Канады отказали выдать Гунько. Они обосновали это тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции, а также добавили, что в запросе РФ отсутствуют прямые доказательства его преступлений.
По словам генпрокурора, отказ в выдаче является грубым нарушением. Он отметил, что в документах, которые были представлены РФ, содержатся достаточные сведения в совершении Ярославом Гунько геноцида. По словам Краснова, сами судить они его не хотят.
«Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — заявил он.Ранее на Украине наградили националиста Ярослава Гунько почётным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова