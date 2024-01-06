«Батареи - парное молоко»: отопление начало функционировать у жителей микрорайона Выстрел в Солнечногорске

Жители домов микрорайона Выстрел в Солнечногорске начали получать тепло в свои дома впервые за несколько дней. В настоящее время в котельной, где недавно вышел из строя третий котел, монтируют новый теплообменник.

Пока в температура в квартирах повысилась незначительно, но батареи всё-таки тёплые. Планируемый срок завершения работ в котельной и подачи тепла в стандартном режиме — 18 часов 6 января.

Одна из жительниц микрорайона Юлия Смирнова говорит, что последний раз в ее квартире было тепло в новогоднюю ночь. А 1 января второй корпус дома №53 оказался без тепла.





«Вчера начали теплеть стояки. Сами батареи были холодные. Видимо, давления не хватало. Сейчас батареи еле теплые, как парное молоко. Я позвонила в администрацию, попросила привезти обогреватель. Сказали, что привезут», — рассказывает местная жительница.

Несколько дней назад в котельной микрорайона Выстрел вышел из строя третий котел. В данный момент он стабильно работает в автоматическом режиме. Было принято решение установить новый теплообменник. В данный момент специалисты проводят монтаж.

Глава округа Константин Михальков заверил, что после завершения работ эффект жители почувствуют сразу. Он также рассказал, что на 2024 год запланирован капитальный ремонт 12 километров сетей во всём микрорайоне Выстрел. На производство этих работ выделено порядка 300 миллионов рублей, заключил руководитель местной администрации.